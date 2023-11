Uitslag verkiezingen hersteld in Hoeven: stemmer uit Den Haag is boosdoener

De verkiezingsuitslag in Hoeven moest woensdagochtend opnieuw onder de loep. Bij stembureau de Parrestee hadden ze namelijk één foutje gevonden bij het tellen. Het aantal stempassen en -biljetten kwam niet overeen. Een persoon met een stempas uit Den Haag, mocht daar niet stemmen maar probeerde dat toch. De fout is woensdagochtend hersteld.

"Er is dus iets fout gegaan met één kiespas op één stembureau", zegt woordvoerder Marjolein Bömer van de gemeente daarover. Met het controleren van de passen viel de fout snel op. "Ze zijn na een kwartier al klaar", zei de woordvoerder woensdagochtend rond kwart over negen.

Een deel van het proces moest dus over. "Ja, het is wel een beetje zuur", gaf de gemeente toe. "Maar het hoort er nu eenmaal bij. Dat is het reglement en dat snappen we."

Dat is niet het enige dat de gemeente in de weg stond op de verkiezingsavond. Ze waren, van álle Brabantse gemeenten, de allerlaatste die de stemmen hadden geteld. Dat kwam door een computerstoring. Ergens tussendoor is er dus ook nog een foutje ingeslopen.

Daarentegen is het niet de enige gemeente waar wat mis ging met de stemmen. In Heerenveen, Oldeboorn, Oost-Gelre, Lichtenvoorde en Olst-Wijhe moest opnieuw geteld worden. Het idee is dat de hertelling elke vorm van twijfel over de verkiezingsuitslag uitsluit.