Gestolen auto wordt een paar dagen later met vloeistof in brand gestoken

Een auto die in augustus op de Ettensebaan in Breda is gestolen, is een paar dagen later in het Zuid-Hollandse Papendrecht in brand gestoken. Bij Bureau Brabant toonde de politie maandagavond beelden van de brandstichting.

Op 12 augustus kwam de eigenaar van de donkerkleurige Hyundai erachter dat zijn auto verdwenen was. Die moet tussen 10 en 12 augustus gestolen zijn. Maar daarmee was het verhaal nog niet klaar. Zondagmiddag 13 augustus dook de auto op bij een parkeerplaats aan de Stellingmolen in Papendrecht. Op beelden is te zien dat een man de auto parkeert, uitstapt en met een jerrycan vol brandstof aan de gang gaat. Explosie

Hij stopt de jerrycan daarna in een vuilniszak, gooit iets in de auto waarna een explosie volgt en gaat ervandoor. De rook zorgde voor schade aan huizen in de omgeving. De politie heeft de beelden van de dader geblurd. Hij krijgt van de officier van justitie twee weken de tijd zich te melden, anders wordt zijn gezicht getoond. Ook getuigen wordt gevraagd zich te melden. Volgens de politie is onduidelijk of de man de auto ook heeft gestolen.