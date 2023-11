Sporten bij min 25 graden: 'De sprongen zijn spectaculair'

Met nachtvorst en hier en daar wat sneeuwvlokken leek de afgelopen week een beetje winters, maar Beau Hax (18) uit Eindhoven is wel meer gewend. Hij is een Nederlandse topper in het mogul skiën. Sporten bij min 25 graden is geen uitzondering.

Wat is mogul skiën? Beau: "Het is de bedoeling om zo snel mogelijk over een parcours vol met bulten te skiën met onderweg twee schansen. Er wordt op snelheid en techniek gelet, maar de jury kijkt ook hoe netjes je sprongen zijn. Ze kunnen nog zo spectaculair zijn, je moet wel netjes landen om snel verder te kunnen skiën”, aldus Beau (18) uit Eindhoven. Beau maakt deel uit van het Nederlands team. “Toen ik 2 jaar was, stond ik al op de ski’s. Tot mijn 14e vond ik het leuk om op vakanties recreatief te skiën. Ik zat ook op voetbal, maar toen ons team uit elkaar viel, zocht ik een nieuwe uitdaging. Het normale skiën vond ik niet leuk genoeg en na een zoektocht kwam ik bij mogul skiën terecht.”

Hij sloot zich aan bij het team Snowriders en zette grote stappen. Binnen een paar jaar deed hij al mee aan wedstrijden in Oostenrijk en vorig jaar maakte hij zijn debuut bij de Europacup, het EK mogul skiën. “Dat was voor mij een mooi moment om te wennen aan de top. Ik had nog relatief weinig ervaring. Hoe was het geweest als ik er als kind al voor was gegaan, maar dat kan ik helaas niet meer veranderen.” De Olympische Winterspelen zijn zijn ultieme doel. Voor trainingen en wedstrijden is hij een groot deel van het jaar in het buitenland. “Die avonturen in andere landen zijn heel gaaf. Nederland is misschien wel het platste land van de wereld, hier kan ik niet beter worden. Toch leg ik hier de basis voor het wintersportseizoen. In de skihal in Westerhoven bijvoorbeeld en in het krachthonk.”

Een belangrijk deel van zijn training vindt plaats in het water. “Bij Aquabest in Best is er een schans nagebouwd die dezelfde hellingsgraad heeft als de schans in de sneeuw. We zijn er blij mee, al voelt het niet helemaal hetzelfde. Zo’n wetsuit zit veel strakker dan ons skipak. En in de sneeuw moet je goed landen om verder te gaan, hier val je in het water.”