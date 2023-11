112-nieuws: bijrijder ernstig gewond na botsing • fietser aangereden

00.00

Een man is gisteren aan het Zonnebos in Vught gewond geraakt nadat hij van een hoogte van vijf meter van een dak viel. Het slachtoffer was daar aan het werk voor een bedrijf, zo laat de wijkagent weten. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. Vanwege de ernst van de situatie werd ook de traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De Arbeidsinspectie is op de hoogte gebracht van het ongeluk. Hoe het met het slachtoffer is, is, niet bekend. "Maar het slachtoffer had veel pijn", laat de wijkagent weten.