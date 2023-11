112-nieuws: kop-staartbotsing in Rijen • fietser aangereden

15.57

In een bedrijfspand op de hoek van de Dommel en de Dieze in Best zijn vanmiddag bij een controle chemicaliën aangetroffen die vermoedelijk bruikbaar zijn voor de productie van synthetische drugs. De chemicaliën lagen in een ruimte van het bedrijfsverzamelgebouw opgeslagen. Het lijkt er niet op dat op de locatie ook drugs werden gemaakt. De partij bestond uit enkele jerrycans, dozen en plastic zakken. In het bedrijfspand was een 51-jarige man uit Best aanwezig. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. De specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen deed tot kwart over acht in de avond onderzoek en zal de chemicaliën verwijderen.