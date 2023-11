Drukke ochtendspits: enorme vertraging op A67 door ongeluk

Een ongeluk met drie auto's heeft dinsdagochtend gezorgd voor een enorme vertraging op de A67 richting Eindhoven. Rond halfnegen was de vertraging 168 minuten.

Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend rond kwart over zeven tussen drie auto's. De linkerrijstrook werd afgesloten tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Nadat de rijstrook weer open was, nam de vertraging snel af.

Ook op de A2 vanuit Weert, een andere drukke weg richting Eindhoven, stond file. Daar was de extra reistijd rond halfnegen zeventien minuten over twaalf kilometer.

Ongeluk op A50

Op de A50 tussen Eindhoven en Sint Oedenrode was de linkerrijstrook dicht na een ongeluk. De extra reistijd was daar om kwart voor negen twintig minuten. Ook in de andere rijrichting van de A50, tussen Uden-Zuid en Sint-Oedenrode was het druk. Daar moeten weggebruikers rekening houden met achttien minuten vertraging.

Normale spits

In het hele land stond rond halfnegen 420 kilometer file, volgens Rijkswaterstaat een gebruikelijk beeld voor de dinsdagochtend.

Het KNMI waarschuwde voor plaatselijke gladheid door bevriezing van natte wegdelen. Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben sinds maandagavond zeven uur in het hele land ruim 980.000 kilo zout gestrooid.