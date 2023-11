Knokpartij voor de deur van Koning Willem I College in Veghel

Twee mensen zijn dinsdagochtend gewond geraakt bij een flinke vechtpartij voor de deur van het Koning Willem I College aan de Muntelaar in Veghel. Een tiental mensen gingen met elkaar op de vuist. Dat gebeurde rond halfnegen.

De politie kwam op de melding van de vechtpartij af, maar bij aankomst waren de vechtersbazen al vertrokken. Twee mensen zijn in het ziekenhuis behandeld aan verwondingen. "We zijn nu bezig met het onderzoek naar de aanleiding, want we hebben er nog geen beeld bij", zegt een woordvoerder van de politie.

Het zou gaan om twee groepen die tegen elkaar aan het vechten waren. Of het gaat om leerlingen van het Koning Willem I College, kon de politie dinsdagochtend niet zeggen.