Bijzondere geboorte in ZooParc: reuzenmiereneter wordt steeds zeldzamer

Beschuit met mieren in ZooParc Overloon: in het dierenpark is een reuzenmiereneter geboren. Moeder Tousle en het nog naamloze jong maken het goed. De komende tijd zit de benjamin van het dierenpark bij moedermiereneter op de rug.

“De pasgeborene heeft eenzelfde streep op de rug als de moeder. In het wild zorgt deze camouflage ervoor dat het jong onopgemerkt blijft voor roofdieren", legt de verzorger uit.

Dat de reuzenmiereneter drachtig was, wisten de dierenverzorgers nog niet heel lang zeker, vertelt dierenverzorger Max Kronier: "Reuzenmiereneters leven solitair, dat betekent dat ze het liefst alleen leven tenzij de vrouw vruchtbaar is. De moeder is al wat ouder, maar toch hebben we haar bij de man gezet en we hebben dekkingen gezien.”

‘Kwestie van afwachten’

Lang was het onduidelijk of de dekpoging was gelukt. “De vacht van de reuzenmiereneter is erg dik. Het was dus nog even afwachten of ze drachtig was. Op een bepaald moment werd ze wel zichtbaar dikker, dan wordt het een kwestie van afwachten”, zegt Kronier.

Maar na zes maanden beviel Tousle dus van haar jong. Of het een jongen of een meisje is, weet het dierenpark pas over een tijdje.

Fokprogramma

Dat ZooParc Overloon er een reuzenmiereneter bij heeft, is goed nieuws. Het dierenpark werkt mee aan een Europees fokprogramma om een reservepopulatie van de reuzenmiereneter op te bouwen, voor als het in het wild helemaal misgaat. Moeder Tousle heeft al drie gezonde zoons grootgebracht.

In het wild heeft het dier het moeilijk, vooral omdat het leefgebied op de droge savannes als in de regenwouden steeds kleiner wordt.