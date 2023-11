30 illegale sekswerkers betrapt in hotelkamers en woonhuizen

Dertig sekswerkers zijn in Midden-Brabant betrapt, terwijl ze illegaal aan het werk waren in hotels en huizen. Dat kwam aan het licht tijdens een grote controle van meerdere gemeenten en de politie.

De controle werd op twee zaterdagen, 18 en 25 november, gehouden in Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg, Oisterwijk, Waalwijk. Het resultaat van de controle werd dinsdag door de politie gedeeld. Van de 32 gecontroleerde sekswerkers, was er bij 30 iets niet in orde.

Het gros van de gecontroleerde prostituees komt uit Latijns-Amerika en Roemenië. “Ze komen naar Nederland om in het illegale circuit geld te verdienen. Ze verblijven vaak slechts enkele dagen op één plek om hun diensten aan te bieden”, laat de politie weten.

De controleurs betrapten de illegale prostituees in vier hotels, waar ze in een hotelkamer klanten ontvingen. Ook in zes huizen waren vrouwen aan het werk zonder vergunning. De gemeenten bekijken welke 'bestuurlijke maatregelen' er genomen kunnen worden. Het tijdelijk sluiten van een huis is één van de opties.

Meer niet in orde

Meerdere sekswerkers hadden geen legitimatiebewijs. Twee mensen worden verdacht van mensenhandel. Hun identiteitsbewijzen zijn door de politie in beslag genomen. Ze moeten zich melden op het politiebureau en lopen het risico om Nederland uitgezet te worden.

In de gecontroleerde huizen was de brandveiligheid niet in orde. Ook werden sociale huurwoningen onderverhuurd en woonden mensen op een adres, terwijl ze daar niet waren ingeschreven.

Hulp voor prostituee

Bij een van de controles waren er volgens de politie zorgen of de vrouw tot het sekswerk werd gedwongen. Zij krijgt hulp en er wordt onderzoek gedaan.