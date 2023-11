Fietser overlijdt na aanrijding door hardrijder: 'Ik dacht dat ik 50 reed'

Nathaniel H. (25) moet een taakstraf krijgen van 100 uur omdat hij in juni een 25-jarige fietser heeft doodgereden in Tilburg. Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Breda.

Nathaniel was die avond vanuit zijn woonplaats Amstelveen naar Tilburg gegaan om zijn vriendin op te halen. Na een bezoekje aan vrienden reed hij ’s nachts kort na één uur de stad weer uit.

92 kilometer per uur

Maar op de Ringbaan Noord stak de fietser over op de kruising met de Waalstraat. Nathaniel schepte hem en Tilburger belandde via de voorruit en het dak van de auto op straat. Hij overleed kort daana in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De officier van justitie nam het Nathaniel vooral kwalijk dat hij 92 kilometer per uur reed, terwijl je daar maar 50 mag. Nathaniel reed dan wel op een voorrangsweg, maar als hij zich aan de snelheid had gehouden, had hij de fietser niet geraakt.

“Je gaat niet automatisch vrijuit als de ander een fout maakt”, betoogde de officier. “En eigenlijk werd het pas een verkeersfout van de fietser, omdat Nathaniel te hard reed. De fietser rekende niet op iemand die bijna twee keer te hard reed.”

'Niet gezien'

“Ik schrik ervan dat ik 92 reed”, bekende Nathaniel aan de rechter. “Ik had het idee dat ik gewoon 50 reed.”

“Ik heb hem niet gezien. Opeens zat hij voor me. Ik hoorde een klap en ik zag hem door de lucht vliegen”, vertelde de man uit Amstelveen over de aanrijding. “Ik remde en ik schoot in paniek. Ik stapte meteen de auto uit om te kijken hoe het met hem ging.”

De fiets en het slachtoffer lagen tientallen meters verder op de weg. De man werd nog zwaargewond naar ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen.

'Zijn best gedaan'

Na het ongeluk is Nathaniel via een bemiddelaar in gesprek gegaan met de familie. Dankzij een heftig, maar goed gesprek was de kou tijdens de zitting al uit de lucht. De familieleden van de Tilburgse fietser bevestigden dat in de rechtszaal en hadden daarom ook geen behoefte aan hun spreekrecht.

De officier van justitie hield er rekening mee dat Nathaniel zijn best heeft gedaan na het vreselijk ongeluk. Hij hield daar rekening mee en hield het bij een eis van een taakstraf van 100 uur en een jaar voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Die straf krijgt Nathaniel pas als hij nog eens in de fout gaat.

De uitspraak in deze zaak is op 12 december.