Nabestaanden woest op dronken bestuurder: 'Had nooit in auto mogen stappen'

Een enorme crash kostte Ibrahim Sahalir (44) uit Den Bosch vorig jaar het leven. Ivo V. (37) uit Breda, die hem met hoge snelheid aanreed op de A59 stond dinsdag voor de rechtbank in Breda. De familie van Ibrahim is enorm boos op hem, omdat hij veel te hard reed en vooral omdat hij veel te veel alcohol op had. “Jij had nooit in de auto mogen stappen.”

Het verdriet van de familie is enorm, zo bleek dinsdagmiddag in de rechtbank in Breda. Zowel de echtgenoot, de moeder, de zussen en broer van het slachtoffer spraken Ivo V. toe.

En dat ging er niet zachtzinnig aan toe. “Ik geloof niet dat je je niets meer van dat ongeluk herinnert”, beet de broer van Ibrahim hem toe. “Jij had nooit in de auto mogen stappen met alcohol op”, vond een van de zussen. “Onze familie is hierdoor uit elkaar gevallen.”

187 per uur

De familie lijdt zwaar onder de gevolgen van de dodelijke aanrijding en hun leven is niet meer hetzelfde sinds ze het vreselijke nieuws hoorden op 4 mei 2022. Op die avond botste Ivo V. met zijn grote Nissan op de Smart van Ibrahim.

En dat ging heel hard. V. trapte het gaspedaal in tot de vloer, zo blijkt uit de data van de auto. Vlak voor de botsing reed hij ter hoogte van Terheijden 187 kilometer per uur, waar je 130 mag ’s avonds. Beide auto’s reden op de rechterbaan en het snelheidsverschil was zo groot dat de Nissan van Ivo V. de Smart van Ibrahim honderden meters voortduwde.

Uiteindelijk belandden beide auto’s links in de vangrail. De Nissan had de Smart zo hard geraakt dat het kenteken in de Smart gedrukt stond. Ibrahim overleed in het wrak.

Dubbele tong

Omstanders merkten direct dat Ivo V. had gedronken. Hij sprak, volgens getuigen, met dubbele tong en rook naar alcohol. H. wist in de rechtbank niks meer van het ongeluk, zo verklaarde hij. Hij had na zijn werk al vier blikjes bier op thuis. In een friettent dronk hij nog eens vier biertjes met een vriend. Uiteindelijk belandde hij op de A59, op weg naar zijn vriendin, met vier keer te veel alcohol in zijn bloed.

De rechters probeerden erachter te komen waarom Ivo V. toch in de auto was gestapt met zoveel alcohol op. Maar, daar had de verdachte niet echt een antwoord op. “Ik dacht dat het nog wel kon”, zo verklaarde hij. “Overmoed”, vroeg de rechter. “Ik denk het.”

Verwijten

Opvallend was wat de vriendin van Ivo hem meteen na het ongeluk appte: ‘Ik heb vaker gezegd dat je niet met alcohol moet rijden. Je zou niet meer drinken als je niet bij mij was’, zo was te lezen. ‘Verwijder dit gesprek’, had Ivo geantwoord.

De familie van het slachtoffer hoorde het aan en reageerde vol verwijten: “Denk bij de volgende knuffel met je kinderen maar eens aan ons. Zij kunnen nog mooie herinneringen met jou maken. De twee kinderen van Ibrahim kunnen dat niet meer.”

De officier van justitie snapte de emotie van de familie wel. Hij vond dat Ivo V. zeer onvoorzichtig heeft gereden en eiste daarom twee jaar cel. Ook eiste hij dat V. twee jaar niet meer mag rijden en nog eens twee jaar voorwaardelijk die hij moet uitzitten als hij nog eens de fout in gaat.

'Geen gordel'

De advocaat van V. vroeg de rechtbank rekening te houden met het feit dat het slachtoffer geen gordel droeg en dat de airbag in zijn Smart het niet deed of was uitgezet. Met een gordel en airbag had hij misschien nog geleefd, zo redeneerde de advocaat. “De aanleiding voor het ongeluk is wel zijn schuld, maar de gevolgen misschien niet.”

De uitspraak in deze zaak is op 12 december.