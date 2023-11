PSV zonder Noa Lang in Champions League: coach Bosz legt druk bij Sevilla

PSV moet het woensdag in de Champions League tegen Sevilla doen zonder Noa Lang. De vleugelaanvaller heeft een terugslag gekregen in zijn herstel na een hamstringblessure. Een overwinning woensdagavond in en tegen Sevilla kan voor PSV overwintering in de Champions League betekenen. Toch wil coach Peter Bosz niet spreken van druk. "Die ligt bij Sevilla die laatste staan in de poule."

“Sevilla moet winnen en wij willen winnen. Maar wij gaan er alles aan doen om te winnen want ik wil het niet op de laatste wedstrijd tegen Arsenal aan laten komen.” PSV kan zich woensdag plaatsen voor de volgende ronde als ze zelf wint. En dan moet Arsenal winnen van Lens. Bij de Spanjaarden gaat het de laatste weken niet goed na een reeks slechte resulaten. De trainer staat flink onder druk en dat kan in het voordeel werken van PSV, weet coach Peter Bosz. “Iedereen die wat langer in dit vak rondloopt kent de situatie van Sevilla. Zodra je als ploeg en vooral als trainer onder druk komt te staan, doet dat wel wat met je. Daar willen wij van profiteren.”

"Ik denk dat het publiek hier voor meer druk zorgt bij Sevilla dan bij ons."