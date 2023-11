Ben is bang dat hij hulphond kwijtraakt: 'Ik wil niet naar een instelling'

Ben Arends (68) uit Kaatsheuvel is wanhopig. Hij is slechtziend, zit in een rolstoel en heeft een hulphond, Robbie. Om zijn hond veilig uit te kunnen laten, heeft hij een camerasysteem op zijn rolstoel. Met een camera en een beeldschermpje kan hij veilig met Robbie de straat op, zonder dat hij tegen stoepjes aan rijdt. Alleen is zijn systeem nu kapot en de gemeente kan geen nieuwe leveren.

Ben voelt zich in het nauw gedreven, met zijn rug tegen de muur. "Ze hadden al akkoord gegeven", zegt hij emotioneel. "De gemeente had het doorgespeeld naar Medipoint, waar ik cliënt ben voor mijn hulpmiddelen. Maar toen hoorde ik opeens niks meer." Pas toen hij zelf contact opnam met de gemeente en Medipoint, kreeg hij van beide partijen te horen dat ze hem niet verder konden helpen. Er zijn namelijk wat ingewikkelde regeltjes veranderd, waardoor de gemeente niet langer verantwoordelijk is.

"Medipoint gaat pas leveren als duidelijk is dat de zorgverzekering betaalt."

Voorheen werd het camerasysteem van Ben vergoed vanuit het Wmo-potje van de gemeente. Dat blijkt in de tussentijd te zijn veranderd en nu betaalt de zorgverzekeraar het, maar daarvoor is eerst een verwijzing van een arts nodig. "Die heeft Ben nog niet en Medipoint gaat pas leveren als duidelijk is dat de zorgverzekering betaalt", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Helaas kwamen we er pas achter dat dit systeem veranderd is toen Ben al bij Medipoint stond. Maar uiteraard gaan we hem helpen om die verwijzing te krijgen." Het is een klassiek verhaal van kastje en muur. Ben heeft namelijk al met zijn huisarts gebeld en die zegt juist dat hij bij de gemeente moet zijn. "Iedereen trekt zijn handen ervan af en ze zadelen mij op met het probleem", zegt Ben. Zijn stem trilt als hij erover praat.

"Als mijn hond weg moet, moet ik terug naar een instelling."