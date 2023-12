24 uur zwemmen met een gebroken elleboog: 'Ik hou wel van een uitdaging'

Teodor Bogdanov (34) uit Uden is een bekende naam in de Brabantse rugbywereld. Door een gebroken elleboog kan hij al maanden niet in actie komen. De Bulgaarse international richt zich nu op grote sportieve uitdagingen, te beginnen met een 24 uurs Swim Challenge op 18 en 19 december in zijn woonplaats. "Tijdens het zwemmen voel ik geen pijn aan mijn elleboog."

Teodor begon op 18-jarige leeftijd aan de rugbysport. Een jaar later zat hij al in de nationale ploeg van Bulgarije. Het niveau in de landelijke competitie lag niet hoog, maar dat veranderde toen hij in 2012 naar Londen emigreerde waar hij een contract kreeg bij een universiteitsteam. Later tekende hij bij een profclub. "In Engeland is rugby enorm groot. Het ging er heel hard aan toe, dat was ik in Bulgarije niet gewend. In een van mijn eerste wedstrijden liep ik een breuk in mijn gezicht op."

In 2016 tekende hij een contract als speler en jeugdtrainer bij The Dukes in Den Bosch. De laatste drie jaar was hij speler/trainer bij Octopus Uden. Momenteel zit rugby er niet in. "Ik ben al sinds het begin van dit jaar uit de roulatie. Begin 2024 word ik geopereerd aan mijn elleboog", zegt hij terwijl hij naar de breuk wijst. "Of ik daarna terugkeer? Ik weet het nog niet, al lijkt het me mooi om samen met mijn broer bij Octopus te spelen.”

Teodor was met zijn 95 kilo een indrukwekkende verschijning. Tegenwoordig geeft de weegschaal 76 kilo aan. Dat komt door zijn nieuwe sportieve uitdaging: 24 uur zwemmen. Ieder uur krijgt hij na twee kilometer de kans om even te rusten en wat te eten en te drinken. “Ik hou van uitdagingen en dacht daarom eerst aan 24 uur hardlopen. Ik heb tijdens een training 50 kilometer gehaald, maar toen kreeg ik last van mijn enkel. Daarom koos ik voor zwemmen, al had ik dat al zestien jaar niet gedaan.”