Voetgangers aangereden in centrum Reusel na reeks winkeldiefstallen

In het centrum van Reusel is een auto dinsdag ingereden op meerdere mensen bij het voetgangersgebied voor de Albert Heijn. Er zijn geen ernstige gewonden gevallen. Eerder op de dag werden meerdere winkeldiefstallen gepleegd in het dorp. De politie gaat ervan uit dat de aanrijding en de diefstallen met elkaar te maken hebben.

Er zijn twee mensen opgepakt. Het is nog onduidelijk hoe vaak en waar de dieven allemaal hebben toegeslagen. Ook is het onduidelijk wat de dieven hebben buitgemaakt. De politie doet onderzoek naar de diefstallen en de aanrijding. “In verband met het onderzoek is de politie nog steeds op zoek naar slachtoffers en getuigen”, meldt een agent.