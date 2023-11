Tientallen kilo's zwaar vuurwerk gevonden, onder meer cobra's en mortieren

In een schuur bij een huis in de wijk Broekhoven in Tilburg heeft de politie dinsdag 44 kilo zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat onder meer om mortieren en cobra's, zo bracht de politie woensdag naar buiten.

De politie vond het vuurwerk nadat het te koop werd aangeboden op social media. Het zware vuurwerk stond in de schuur in meerdere dozen, koffers en tassen. De waarde ervan wordt door de politie geschat op zo'n duizend euro. De eigenaar van het vuurwerk, een man van 23, krijgt een bekeuring. De gemeente is op de hoogte gebracht van de vondst.