Vrouw stormt boos trein uit en duwt meisje op spoor: behandeling geëist

Een jonge vrouw werd vorig jaar op het station van Bergen op Zoom door een volslagen onbekende vrouw op het spoor geduwd. Ze raakte even buiten westen, maar werd snel gered door omstanders, die haar weer op het perron hielpen. De vrouw, die toen 19 was, heeft er tot de dag van vandaag last van, vertelde ze donderdag via haar advocaat in de rechtbank in Breda.

De jonge vrouw was duidelijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Ze stond op 6 oktober 2022 op het perron van station Bergen op Zoom. Ze was even met haar telefoon bezig, toen Nathalie van de G. (43) uit Etten-Leur uit de trein stormde.

Op het perron ontstond een harde botsing, die ruim een jaar later werd voortgezet in de rechtbank in Breda. De zitting begon met een huilend slachtoffer en een huilende verdachte. Ze kenden elkaar niet en toch ging het vorig jaar zo mis. Het voorval heeft beiden flink bezig gehouden het afgelopen jaar.

'Stuiteraar met adhd'

Nathalie, die door haar advocaat werd getypeerd als ‘stuiteraar met adhd in de overtreffende trap’, kwam boos uit de trein. Ze was door een conducteur uit de wc gehaald, omdat ze daar zat te roken.

Nathalie mocht van de rechter uitleggen waarom ze nou zo boos was. Het bleek uit te zijn met haar vriend en haar hond Bella moest van haar oude woning in Middelburg terug naar Brabant, omdat ze geen onderdak meer had. Door de ruzie met de conducteur over het roken en omdat ze geen kaartje had, stapte ze al uit in Bergen op Zoom.

Op het perron stond een groepje jongeren te wachten. Nathalie stormde daar in alle boosheid dwars doorheen. De jonge vrouw stond blijkbaar in de weg. Ze kreeg een flinke schouderduw en vloog van het perron af, het spoor op.

'Hoepla, lekker voor je'

Omstanders hoorde Nathalie roepen: ‘Dit is wat je nodig hebt, hoepla. Lekker voor je’. Ze keek blijkbaar niet op of om en liep door naar de auto van haar stiefvader om de hond af te geven. De conducteur wist haar te achterhalen en aan te houden.

Nathalie heeft spijt van de duw. Ze merkte ook dat de vrouw flink last heeft van haar actie. Niet alleen had ze pijn en schade aan haar tas en kleding, maar ook durft ze tot de dag van vandaag niet in het ov en is ze bang voor onbekenden.

De vrouw had de pech Nathalie in een boze bui tegen te komen. Uit onderzoek is gebleken dat Nathalie een psychische stoornis heeft met borderlinetrekken en dat ze daar ook voor moet worden behandeld. De stress die de aanvaring met de conducteur opleverde was voor haar te veel, waardoor ze zo boos het perron op stormde, met alle gevolgen vandien.

Behandeling

De officier van justitie hield daar rekening mee. Hij eiste 149 dagen cel, waarvan 90 voorwaardelijk en hij eiste dat ze behandeld wordt en begeleid gaat wonen. Omdat Nathalie na het voorval al 58 dagen vastzat, kan ze meteen behandeld worden.

Nathalie ziet zelf ook wel in dat behandeling nodig is. Ze woonde overal en nergens de afgelopen jaren en kwam ook vaker met de politie in aanraking voor vernieling en diefstal. Ze is, volgens eigen zeggen van de drugs af en drinkt alleen nog maar dagelijks een biertje. Ze wordt inmiddels al behandeld en woont begeleid.

De rechtbank doet op 13 december uitspraak in deze zaak.