PSV-supporters bouwen al vroeg een feestje in Sevilla ondanks de regen

Ondanks de regen weten de PSV-supporters in Sevilla er een feestje van te maken. Dat komt mede door Hans die samen met twee vrienden voor de tiende keer een ‘Awayday Party’ houdt. Vanaf tien uur ‘s morgens vloeit het bier al rijkelijk en weten honderden supporters de weg naar het feestje te vinden.

Het doel van de Awayday Party is om de meeste PSV-supporters op één plek te krijgen en daar gezamenlijk een biertje te drinken. Het idee ontstond ooit in Basel waar een biertje best duur is. Met een kroeg werd een afspraak gemaakt voor een gereduceerd tarief waarna het groot feest was. Datzelfde idee probeert Hans met twee vrienden elke Europese uitwedstrijd te regelen. “Dit is de tiende editie”, vertelt hij trots. “We begonnen ooit met 200 man, maar de supporters weten onze feestjes steeds beter te vinden. We proberen altijd een mooie plek te vinden met aangepaste bierprijzen. Dat vinden de supporters vooral belangrijk.”

"We maken er een echte Brabantse PSV-party van."

Voor deze editie kreeg Hans extra hulp vanuit Sevilla. Sabine groeide op in Den Bosch maar woont inmiddels in Sevilla. Als geboren PSV-fan hielp ze mee een goede kroeg te vinden. “Je probeert een goede deal te sluiten met een kroeg zodat we er een echte Brabantse PSV-party van kunnen maken. Dat is ondanks de regen toch weer gelukt.” Want dat is het enige smetje op het feest. Het regent woensdag erg hard in Sevilla. “Het regent hier nooit”, vertelt Sabine. “Deze regen krijgen we misschien één keer in de 100 jaar.”

"Het is kutweer maar het is wel echt gezellig."

Toch mag het de pret bij de supporters niet drukken, ziet ook Sabine. “Ik ben echt verbaasd over hoe druk het is. We gingen om tien uur open en om vijf over tien stonden hier al de eerste PSV-supporters een biertje te drinken.” Roy is een van de supporters die al vroeg aan het bier zit. “Het is rotweer, maar het is wel echt gezellig hier. We maken er een mooi feestje van!” En daar is Hans als organisator hartstikke blij mee. “Je merkt toch dat de supporters het niet willen missen. Natuurlijk hadden we gehoopt dat het droog zou zijn, maar als ik rondkijk zie ik alleen maar blije gezichten. We kunnen nu al spreken van een geslaagde editie!”