Explosieve vangst in visvijver, EOD schiet te hulp om pakket te ontmantelen

In een van de visvijvers van De Oase in Valkenswaard is woensdagmiddag mogelijk een explosief uit het water gehaald. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn door de politie te hulp geroepen. Het verdachte pakket is naar een afgelegen plek in Leende gebracht om het daar op gecontroleerde wijze te laten ontploffen.

Frits van Otterdijk Geschreven door