PSV wint sensationeel van Sevilla, volgende ronde Champions League een feit

PSV heeft woensdagavond miraculeus met 3-2 gewonnen bij Sevilla. Na een 2-0 achterstand won PSV door een doelpunt van Ricardo Pepi in blessuretijd. De Eindhovenaren speelden een redelijk kansloze wedstrijd totdat Ocampos van Sevilla in de 66e minuut een rode kaart kreeg. Daarna draaide PSV alles om. In de groep van PSV speelt Arsenal woensdagavond nog tegen Lens. De Engelsen staan na driekwart wedstrijd met 5-0 voor, waardoor PSV zo goed als zeker is van de volgende ronde in de Champions League.

Een kansloze avond leek het lang te worden voor PSV. De Eindhovenaren speelden waardeloos en hadden de eerste 45 minuten amper iets in te brengen tegen Sevilla. Dat het bij rust maar 1-0 voor Sevilla stond was een godswonder. Sergio Ramos had de thuisploeg uit een vrije trap op voorsprong gezet. De centrale verdediger kon helemaal vrij de bal achter doelman Walter Benitez schieten. Het was een doelpunt die zeker niet uit de lucht kwam vallen. Sevilla was beter en PSV vooral slordig. Lozano

De Eindhovenaren ontsnapten aan een 2-0 achterstand. Eerst werd een goal van Sevilla afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter. Doelpuntenmaker Djibril Sow had eerder in de aanval hands gemaakt. Nog geen minuut later waren de Spanjaarden weer dicht bij een tweede treffer. Youssef En-Nesyri raakte de paal. PSV werd in de eerste helft alleen gevaarlijk via Hirving Lozano, maar tot overmaat van ramp moest de Mexicaan het veld vroegtijdig verlaten met een hamstringblessure. Rode kaart

Gelijk na rust viel alsnog de 2-0 voor Sevilla. Na weer matig verdedigen kon En-Nesyri alleen op de doelman af. Hij versloeg Benitez en vergrootte de voorsprong. PSV leek even wakker te schrikken van die tweede treffer en werd plots gevaarlijk. Een kopbal van Luuk de Jong werd gered en Yorbe Vertessen verprutste een mooie voorzet. Goed speelde de Eindhovense ploeg nog steeds niet. 25 minuten voor tijd werd PSV in de wedstrijd geholpen door Lucas Ocampos. De aanvaller pakte zijn tweede gele kaart waardoor Sevilla verder moest met tien man. PSV profiteerde gelijk met een geweldig doelpunt van invaller Ismael Saibari. Volgende ronde

PSV drukte door en maakte ook de gelijkmaker. Vertessen leek een voorzet voorlangs te koppen maar werd geholpen door Bredanaar Nemanja Gudelj die de bal in eigen doel werkte. Door het eigen doelpunt was het 2-2. De wedstrijd ontpopte zich tot een spektakelstuk. PSV stond op uit de dood en bleef op zoek naar meer. Een overwinning zou, als later op de woensdag Arsenal van Lens wint, voldoende zijn om te overwinteren in de Champions League. Die overwinning kwam er in de blessuretijd. Ricardo Pepi kopte in de 92e minuut PSV naar de overwinning en hoogstwaarschijnlijk naar de volgende ronde van de Champions League. De overwinning in Sevilla was de eerste uitoverwinning van PSV in de Champions League sinds 2007.