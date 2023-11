Moeder van overleden kind krijgt verjaardagskaartje van de Efteling

Annemieke van Brenk heeft een wel heel ongepast bericht gekregen van de Efteling. Ze ontving een mailtje waarin ze op feestelijke wijze werd gefeliciteerd met de verjaardag van haar overleden zoon. Zijn dood werd ook nog eens vermeld in de mail. Pijnlijk, maar de Efteling legt uit dat het in dit geval moeilijk te voorkomen was: "Onze gasten vullen zelf de namen van gezinsleden in en de verjaardagsmail wordt dan automatisch verstuurd."

“Wat leuk dat Joey (overleden 28-09-1994) jarig is! Komen jullie een klein feestje in de Efteling vieren? De Sprookjesbosbewoners kunnen niet wachten om jullie te feliciteren”, is te lezen in de mail die Annemieke op Facebook deelt. Daaronder is te lezen dat ze als cadeautje een kortingsbon krijgt voor Efteling-tickets.

“En dan krijg je een felicitatie binnen. Nog nooit gekregen voor één van de kinderen”, schrijft Annemieke vol ongeloof in een bericht op haar pagina. Ook haar vrienden reageren verbijsterd. “Jeetje hoe dan? Wat een verschrikkelijke fout, dit kan toch niet”, is een van de reacties.

Nadat Annemieke contact opnam met de Efteling heeft een medewerker van de klantenservice per mail excuses aangeboden. Een woordvoerder van de Efteling laat aan Omroep Brabant weten te balen van de situatie en legt uit hoe het fout heeft kunnen gaan. "Onze gasten vullen zelf de namen van de gezinsleden in en de verjaardagsmail wordt dan automatisch verstuurd. Mevrouw heeft achter de voornaam zelf 'overleden' gezet, maar dat herkent ons systeem zo niet. We gaan wel kijken hoe we dit soort situaties kunnen voorkomen, want dit is natuurlijk erg vervelend."

Aan pretparksite Looopings laat de Efteling ook nog weten dat Annemieke ter compensatie vier gratis tickets aangeboden heeft gekregen. "Uiteraard neemt dat de pijn niet weg, maar we willen toch iets doen."