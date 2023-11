Baby-ijsbeertje geboren in Dierenrijk: 'Zo groot als een cavia'

In Dierenrijk is een ijsbeertje geboren. De bevalling vond in alle rust plaats in de kraamkamer van ijsbeer Frimas. Moeder en de pasgeborene maken het goed.

"Begin november ging de moeder zich terugtrekken in de kraamkamer”, vertelt hoofd dierenverzorger Stephan Rijnen. “Dinsdagochtend bekeken we de camerabeelden en zagen we een jonge ijsbeer. Deze is nu ongeveer zo groot als een cavia."

De moeder en de pasgeborene blijven de komende maanden nog veilig in de kraamkamer. Rijnen: "Over een kleine maand gaan de oogjes pas open. Het jong moet eerst groeien, voordat het de buitenwereld in kan. Nu is het nog veel te klein."

De verwachting is dat de pasgeborene de komende maanden groeit met gemiddeld 200 gram per dag. Het is nog niet duidelijk wat het geslacht van het jong is. Dat wordt pas na de winterslaap duidelijk, in februari of maart.

In Dierenrijk komt een scherm te staan waarop de kraamkamer live te zien is. "Zo kunnen de bezoekers de ontwikkeling van de jonge ijsbeer toch een beetje meekrijgen", aldus Rijnen.

