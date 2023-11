Jaren vertraging: gevaarlijke N65 wordt voorlopig niet omgebouwd

Het duurt nog jaren voordat de N65 tussen Haaren en Vught veiliger wordt gemaakt. De provincie en de gemeente Vught willen hun huidige plannen handhaven, maar dan moeten de stikstofuitstoot en -schade wel worden beperkt. Ook speelt de komst van een vierde treinspoor bij Vught mee en die werkzaamheden beginnen volgend jaar pas.

In het huidige plan moeten alle gelijkvloerse kruisingen verdwijnen. De weg moet op verschillende punten worden verdiept en daarboven komen rotondes waar het verkeer de weg mee kan oversteken. Er komen ook een snelfietsroute en een parallelweg.

Veel ongelukken

De herinrichting van de N65 is onder meer bedoeld om de weg veiliger te maken. Op de drukke weg tussen Haaren en Vught gebeuren nu nog veel ongelukken. Pas als de stikstofproblemen in het huidige plan zijn opgelost wordt er begonnen met de werkzaamheden.

In december vorig jaar vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor de herinrichting van de rijkweg N65. In het huidige plan zou de uitstoot van stikstof schade veroorzaken aan de Natura2000 gebieden, de Loonse- en Drunense Duinen en de Leemkuilen. Ondanks dat besluit houden de gemeente Vught en de provincie toch vast aan het huidige plan, met aanpassingen om de stikstofuitstoot en -schade te beperken. Maar het bijsturen van die plannen gaat nog jaren duren.

“We hebben geen idee wanneer er een oplossing komt voor het stikstofprobleem. Daarna moeten we nog een ambtelijke procedure in, dus de schop gaat voorlopig nog niet de grond in”, zegt wethouder verkeer Mark du Maine. Ook andere oplossingen om de weg veiliger te maken zijn onderzocht, maar geen enkel plan bleek haalbaar.

Verdiept spoor

Maar niet alleen stikstof zorgt voor uitstel van de herinrichting. De komende jaren wordt ook aan het spoor gewerkt bij Vught. Er komt een vierde spoor, dat verdiept wordt aangelegd.

In januari volgend jaar starten de werkzaamheden aan het spoor die zeker zes tot acht jaar gaan duren. De gemeente wil kijken of er twee grote verkeersprojecten tegelijk kunnen worden uitgevoerd, maar weet niet of dat mogelijk is.

Eerder trokken het Rijk, de provincie en de gemeente Vught 145 miljoen voor uit voor de herinrichting van de N65. Dat bedrag blijft liggen voor de reconstructie van de weg.

Op 1 februari neemt de gemeenteraad van Vught een besluit over de N65.