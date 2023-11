Geblinddoekt en ingepakt: vier verdachten opgepakt bij werkend drugslab

In een schuur van een woning aan de Broekdijk in Hulten heeft de politie een drugslab ontdekt. Er waren vier mensen aanwezig, die zijn meteen aangehouden.

Het drugslab was in werking toen de politie er donderdagochtend om kwart over negen binnenviel. Dat gebeurde in het kader van een lopend onderzoek.

Geblinddoekt

Er waren op dat moment vier mensen aan het werk in de schuur. Zij zijn opgepakt en buiten op stoeltjes gezet. Op foto's is te zien dat hun handen en benen zijn ingepakt. "Dat gebeurt vaker bij risicovolle aanhoudingen", vertelt een politiewoordvoerster. "Omdat je niet weet welke stoffen ze hebben aangeraakt. Zo'n drugslab is natuurlijk gevaarlijk voor de omgeving en het milieu."

Ook moesten de verdachten een blinddoek op, dat is om de anonimiteit van het arrestatieteam te garanderen. Daarnaast werden ze in dekens ingepakt tegen de kou.

Welke drugs het lab produceerde, is nog niet bekend. De Forensische Opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen. Tegen de middag kwam burgemeester Derk Alssema langs om een kijkje te nemen.