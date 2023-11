Werkend drugslab ontdekt: vier mensen aangehouden

In een pand aan de Broekdijk in Hulten heeft de politie een drugslab ontdekt. Er waren vier mensen aanwezig, die zijn meteen aangehouden.

Het drugslab was in werking toen de politie er donderdagochtend om kwart over negen binnenviel. Dat gebeurde in het kader van een lopend onderzoek. Er waren op dat moment vier mensen aanwezig in het lab. Zij zijn opgepakt.

Welke drugs er werden geproduceerd, is nog niet bekend. De Forensische Opsporing is ter plaatse om onderzoek te doen.