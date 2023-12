'Kami-Luukie' maakte salto's uit bomen en nu hoort hij bij de wereldtop

Angst? Dat woord kent Luuk Swinkels (21) niet. Al op jonge leeftijd sprong hij uit bomen of van muurtjes om salto’s te maken. De trampolinespringer uit Beek en Donk staat nu in de top 50 van de wereld en staat voor een belangrijk punt in zijn leven. “Met de topsport, een studie Bedrijfseconomie aan de Universiteit en een sociaal leven hou ik veel ballen hoog. Ik moet beter leren plannen om alles vol te houden.”

Als Luuk terugdenkt aan zijn jeugd, dan beschrijft hij zichzelf als een adrenalinejunkie. “Toen ik 4 jaar was, maakte ik al salto’s op de trampoline in onze tuin. Toen ik een jaar of 10 was, ging ik met mijn oudere broer en zijn vrienden mee freerunnen. We zetten filmpjes van onze sprongen op YouTube. Mijn bijnaam was ‘Kami-Luukie’ omdat ze vonden dat ik kamikaze-sprongen maakte.”

Als ze bij een filmpje 1000 views zouden halen, spraken ze af om naar een trampolinehal te gaan. Dat aantal werd niet gehaald, maar zijn vader nam Luuk als verjaardagscadeau toch mee naar Flik-Flak in Den Bosch. “Het was best saai, want tijdens de recreatieles mochten we geen salto’s maken. Ik deed dat toch stiekem in de hoek met een blokkenbak. Een trainer zag dat en vervolgens is het supersnel gegaan. Het werd een uit de hand gelopen cadeau.”

Na een les zat hij al bij de gevorderden en nog twee lessen verder maakte hij deel uit van de wedstrijdgroep. De bondscoach had ‘de jongen met de oranje haren’ al snel in zijn vizier en Luuk mocht naar een talentengroep. Nu op 21-jarige leeftijd heeft Luuk onlangs zijn tweede WK bij de senioren achter de rug. Synchroon pakte hij met Ossenaar Milco Abrahams de 19e plek, individueel werd hij 48ste.