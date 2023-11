René van de Kerkhof zapt boos weg en mist eerste doelpunt van PSV

PSV realiseerde tegen Sevilla misschien wel de meest spectaculaire ommekeer ooit in de clubhistorie. PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof zijn dolgelukkig met de prestatie van hun club die door de 2-3 zege nu al verzekerd is van een plek in de achtste finale van de Champions League. Ze spreken van de wedstrijd van het jaar waarbij in het eerste uur ook heel veel misging. Zoveel zelfs dat René al was weggezapt naar een andere wedstrijd. "Totdat mijn vrouw schreeuwde dat het 1-2 was geworden."

Tot aan de rode kaart voor Ocampos van Sevilla ging er erg veel mis bij PSV. "Bij die 2-0 stonden ze blijkbaar nog uit te rusten van de rust", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "De centrale verdedigers staan naast elkaar terwijl ik altijd geleerd heb dat er een naar voren en een naar achteren moet staan en Benitez kwam te laat zijn goal uit." Willy bleef wel kijken terwijl broer René naar Manchester United ging kijken. "Ik dacht dat het 4-0 zou worden", zegt René. Willy vindt zijn broer maar een mooiweersupporter. "Hij kijkt alleen als PSV wint."

"Hoe dom kun je zijn?"

Zodoende zag René niet dat Ocampos een rode kaart kreeg, wat de ommekeer in de wedstrijd inleidde. "Hoe dom kun je zijn?", vraagt Willy zich af. "En dat op dit niveau. En daarna maakte Saibari een juweel van een doelpunt." De vrouw van René was wél PSV blijven kijken. "Ze riep: 'Doelpunt!'", vertelt René. "Ik zeg: 3-0? Nee, 1-2. Toen ben ik maar weer teruggezapt. Ja, toen zag ik wél het PSV zoals we het graag zien." Daarbij speelde invaller Vertessen een belangrijke rol. "Je ziet dat zijn snelheid een groot wapen is", zegt René. "Heel vroeger hadden we er bij PSV ook zo één", zegt hij in al zijn onbescheidenheid. Door de goede invalbeurt van de jonge Belg maken de gebroeders zich niet al te druk over de blessures van Lang en Lozano die tegen Sevilla uitviel. René ziet voor de wedstrijd tegen Feyenoord ook nog een andere oplossing. "Je kunt ook met Van Aanholt spelen en dan wordt Dest een soort valse linksbuiten."

"Tegen tien man speelt het een stuk makkelijker."

PSV heeft nu twee zware uitwedstrijden op rij gewonnen nadat de tegenstander met een man minder kwam te staan. "Zonder die rode kaart was het waarschijnlijk niet gelukt", denkt Willy. "Maar je ziet ook vaak dat ploegen zich geen raad weten met een mannetje meer en PSV speelt het ook nu weer heel goed uit." René vult aan: "Tegen tien man speelt het wel een stuk makkelijker. Misschien wil Feyenoord zondag ook wel met tien man tegen ons spelen. We kunnen toch een verzoek indienen?" De broers speculeren in de podcast uitgebreid over wie de ideale tegenstander voor PSV in de achtste finale zou zijn. Uiteraard beschouwen ze ook de topper tegen Feyenoord uitgebreid voor. Willy is erbij in De Kuip en René zit weer voor de televisie. En wat er gebeurt als Feyenoord 2-0 voor komt te staan? "Dan blijf ik gewoon kijken. Er is toch geen andere wedstrijd."