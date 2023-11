Rookverbod in de buitenlucht bij GGzE mag niet volgens de rechter

De rechter heeft besloten dat een rookverbod op het buitenterrein bij de GGzE in Eindhoven onterecht is. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg stelde op 1 juli 2022 een algeheel rookverbod in. Een cliënt van de instelling was het er niet mee eens dat hij niet buiten op het terrein mocht roken. Nadat de klachtencommissie van de GGzE zijn klacht afwees, stapte hij naar de rechter. De rechtbank gaf hem donderdagochtend gelijk.

Danique Pals Geschreven door