Renée wordt wereldberoemd met zanger Ed Sheeran: 'Een droom komt uit'

De 24-jarige Renée Schuurmans uit Den Bosch heeft een videoclip gemaakt voor Ed Sheeran. De wereldberoemde Britse zanger vroeg fans videoclips te maken bij de nummers van zijn nieuwste album Autumn Variations. Uit de duizenden inzendingen zijn veertien mensen uit veertien verschillende landen gekozen, onder wie dus ook de clip van Schuurmans. "Het is leuk dat de clip goed bekeken wordt, maar het was nog leuker om te maken en bijzonder dat Ed er naar kijkt."

De clip kwam woensdag online en is in één dag meer dan 80.000 keer bekeken. De reacties die Reneé krijgt op haar videoclip zijn niet meer te tellen. "Ze zijn superlief en komen van alle kanten, dat had ik echt nooit verwacht."

Reneé maakte de videoclip op haar Ipad in één maand tijd. "Na de oproep in september heb ik mijn ideeën op papier gezet, uitgetekend en opgestuurd. Eind oktober hoorde ik het goede nieuws. In november heb ik me thuis opgesloten voor de deadline van afgelopen zondag. Het was: slapen, eten en animaties maken."

Schuurmans, die is opgeleid als docent beeldende kunst en vormgeving, is al fan van Ed Sheeran sinds 2011 toen zijn debuutalbum uitkwam. "Dat is zo ongeveer mijn halve leven. Hij is een grote inspiratie voor me geweest en dit is een droom die uitkomt."

Ze maakte de videoclip voor het nummer Blue dat gaat over een vriendschap die voorbij gaat. Het is een lied waar Reneé zich mee verbonden voelt door eigen ervaringen. "Ik kon mij daardoor op een dieper niveau inleven in de tekst."