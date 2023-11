Chaos in seniorenflat nadat dakloze brandsticht in woning van 87-jarige man

Een dakloze man (41) uit Kroatië heeft woensdagavond brand gesticht in een woning in een seniorenflat aan de Hopliedenkade in Tilburg. Bewoners konden volgens de politie voorkomen dat er ernstige gewonden zijn gevallen. Door de hevige rookontwikkeling moest een deel van de flat worden ontruimd. Veel bewoners waren hevig geschrokken.

Een nietsvermoedende 87-jarige bewoner deed om tien uur ’s avonds de deur van zijn woning open nadat er werd aangeklopt. Voor de deur stond de Kroaat, die de ouderenflat was binnengedrongen. De verdachte werkte de oudere bewoner tegen de grond, liep zijn woning binnen en stichtte brand. De bewoner was hevig geschrokken maar kon alarm slaan, waarna meerdere buren te hulp schoten. Zij hielden de Kroaat vast en probeerden de brand te blussen. Twee agenten waren er snel bij en hielden de man niet veel later aan. Ondertussen stond een gedeelte van de flat vol dikke rook. Terug naar huis

De verdieping waar de brand woedde werd door de brandweer ontruimd. Meerdere bewoners ademden tijdens die evacuatie rook in. Zij werden behandeld in toegesnelde ambulance. Er vielen verder geen gewonden. Iets voor middernacht was de situatie veilig en mochten bewoners weer terug naar huis. De 41-jarige Kroaat zonder vast woonadres raakte gewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De man is opgepakt en zal na zijn ziekenhuisopname worden verhoord door de politie. Ziekenhuis en supermarkt

Eerder op de dag hadden hulpverleners ook al met de man te maken. Rond zes uur ‘s ochtends werd de Kroaat met onderkoelingsverschijnselen op straat gevonden. Hij is toen per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar weigerde hij vervolgens te vertrekken. Nadat politieagenten met praatten, ging hij toch weg. Rond kwart voor een ’s middags was het opnieuw raak. De man gedroeg zich samen met twee andere mannen hinderlijk bij een supermarkt. De politie vermoedt dat ze onder invloed waren. De mannen vertrokken pas toen agenten zeiden dat ze weg moesten gaan.