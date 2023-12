Ad heeft 8000 boeken in huis en wil er vanaf: 'Ik kon geen nee zeggen'

Loop je het huis van Ad Maas uit Leende binnen, dan denk je waarschijnlijk dat je in een bibliotheek bent beland. 65 jaar lang verzamelde Ad het ene na het andere boek, waardoor hij er inmiddels meer dan 8000 heeft. De gang, de slaapkamers en de schuur staan helemaal vol. Maar Ad wordt ook een dagje ouder en dus wil hij er nu vanaf. “Iedereen die wil mag ze gratis komen ophalen”, zegt hij.

Aanbellen heeft bij Ad geen zin, want de voordeur gebruikt hij niet meer. De gang is namelijk de plek waar een enorme boekenkast met kunstboeken erin staat. “Nee de deur kan niet open, maar dat hoeft ook niet. Mensen komen altijd achterom”, lacht hij.

Hij neemt ons mee naar een grote schuur op zijn erf. “8000 boeken die allemaal weg mogen”, zegt Ad. “Hier Nederlandse Taal, daar Menskunde en achter dat muurtje Historische Literatuur. Of ik ze allemaal heb gelezen? Nee, niet allemaal. Maar iedere week wel een paar, dus daar zitten duizenden uren in.”

Ad heeft van jongs af aan al belangstelling voor Nederlandse literatuur. Zijn verzameling was al groot en toen hij ging studeren groeiden de boeken mee. Vrienden en familie die van hun boeken af wilden stonden vervolgens allemaal op de stoep bij Ad. “Dan kwamen ze naar me toe en kon ik geen nee zeggen. Ook al had ik de boeken al, ik wilde die mensen helpen. Dan zou ik ze naderhand wel zelf weggeven”, zegt hij.