Paard dood en automobilist zwaargewond na botsing met trein

Op een spoorwegovergang in Boxtel is een losgeschoten paardentrailer donderdagavond door een trein geraakt. De bestuurder van de auto is daarbij zwaargewond geraakt. Een van de twee paarden in de trailer is overleden.

De auto met de paardentrailer stak over op een spoorwegovergang bij de Boxtelse wijk Tongeren. De paardentrailer schoot plots los midden op de spoorwegovergang. De bestuurder stapte uit de auto en probeerde de paarden uit de trailer te krijgen, maar op dat moment werd de trailer door een trein geraakt. De man raakte zwaargewond. Een van de twee paarden is ter plaatse overleden. Het andere paard is ongedeerd gebleven omdat dat paard tijdig uit de trailer wist te vluchten. Trein nog op het spoor

De trein die de trailer raakte staat rond kwart over zeven 's avonds nog op het spoor. De reizigers zitten nog in de trein. Volgens de NS is het spoor tot zeker kwart voor elf 's avonds dicht.

Foto: SQ Vision.