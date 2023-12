'Ik merk niet dat dit een probleemwijk is', zegt straatcoach Marouane (18)

Marouane El Amrani (18) is straatcoach in de wijk Kalsdonk in Roosendaal. Naast zijn schoolwerk op 6 vwo, helpt hij vier tot vijf dagen per week leeftijdsgenoten in de wijk. "Ik hou van mensen en van positiviteit. De stempel op deze wijk is niet terecht. Mensen lopen rond met heel veel vooroordelen over ons. Maar kijk eens verder dan onze buitenkant. Een boek beoordeel je ook niet op zijn kaft."

Direct na de les komt hij op zijn scooter naar buurtcentrum Kalsdonk om ons te vertellen over zijn missie in de wijk. "Ik ben met passie en liefde straatcoach. Ik ben hier in Kalsdonk geboren en getogen en wil mij met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid voor iedereen in deze wijk."

Ook Marouane leest in maart de dikgedrukte krantenkoppen over een schietpartij op de Philipslaan. "De wijk is daar heel erg van geschrokken. In media werd gedaan alsof het om jongeren ging, maar dat is niet zo. Ze waren ouder."

Maar het gaat verder dan voetbal kijken. "Pas hielden we een zaalvoetbalwedstrijd. De jongens zijn druk met school en een baantje, maar als ze dan dat ene uurtje in de week samenkomen dan zie je de lachende gezichten en hun creativiteit. En dat geeft mij de voldoening om dit werk te doen."

En dat wijkcentrum speelt een belangrijke rol. "De straatcoaches zijn er vooral gekomen om ervoor te zorgen dat jongeren zich niet vervelen. Door activiteiten te organiseren, zoals dinsdagavond toen we hier in het wijkcentrum met een heleboel jonge gasten naar wedstrijden van de Champions League hebben zitten kijken. Dat was lachen."

Volgens de jonge straatcoach is de saamhorigheid in Kalsdonk hoog. "Het beeld dat wij een achterstandswijk, zijn komt vooral van buitenaf. Ik spreek er hier in de wijk ook met andere mensen over. Wij merken helemaal niets van dat wij een achterstandswijk zouden zijn. Het is hier ons kent ons. Iedereen groet elkaar. Hier bij het wijkcentrum kom je altijd wel iemand tegen om een praatje mee te maken.

"Als je in Kalsdonk bent opgegroeid, moet je extra je best doen om te bewijzen dat je oké bent. En daarmee krijgen we dus eigenlijk niet dezelfde kansen als jongeren uit andere wijken, zoals Tolberg of de Kroeven."

Toch straalt de schietpartij flink af op de allochtone jongeren in Kalsdonk, zegt Marouane. "Mensen reageren soms als ze horen dat je uit deze wijk komt. Zo van: 'O, jij bent van Kalsdonk'. Maar de jongeren hier in de wijk doen echt hun best. Op school en met werken."

Toch ligt de toekomst van Marouane buiten het werk als straatcoach. "Ik wil door naar de universiteit. Fiscaal recht. Ik twijfel nog of ik dat in Rotterdam of in Tilburg ga studeren." Heel wat anders dan jongerenwerk. Maar voor nu wil hij vooral een tegengeluid laten horen op de negatieve berichten over de wijk in de media. Zoals de brandbom die afgelopen zondag in een woning werd gegooid.

"Die brandbom bevestigt voor de buitenwereld opnieuw dat dit een achterbuurt is. Net alsof ze zitten te wachten tot er weer wat gebeurt dat het beeld over deze wijk bevestigt. Kijk, weer een probleem in Kalsdonk! Dit terwijl er juist zo veel goede dingen hier gebeuren die de wijk verbinden."

