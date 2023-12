Jonge voetballer na training belaagd door aanvaller met stroomstootwapen

De 19-jarige Tony Damen (19) uit Breda is na zijn voetbaltraining bij amateurvereniging TVC Breda belaagd door een aanvaller met een stroomstootwapen. Doordat een vriend dit zag gebeuren en op de dader af rende, ging die ervandoor. "Het lijkt een poging tot beroving", zegt de politie. Waar de dader het op voorzien had, weet Tony niet. "Dat kan ik alleen maar raden."

Tony kreeg na de training de schrik van zijn leven. Het was rond tien uur en hij zou een 15-jarige vriend nog even thuis afzetten. "Ik ging alvast in de auto zitten en trok de deur van de auto dicht, maar iemand trok hem meteen weer open", vertelt hij. "En toen kwam er opeens een taser richting mijn nek."

De politie is een buurtonderzoek begonnen, maar tot dusver is de dader nog niet gevonden. De dader droeg een hoodie en een sjaal voor zijn mond. "Ik heb alleen zijn ogen en zijn donkere huidskleur gezien", vertelt Tony.

Ondertussen is zijn moeder de wijk in geweest om aan te bellen bij buurtbewoners, in de hoop dat ze iets hebben gezien. "Bij mensen die niet thuis zijn, maar wel een cameradeurbel hebben, stop ik een briefje in de bus", zegt ze ongerust. Ze is ontzettend geschrokken en hoopt dat de dader snel gevonden wordt. Tony maakt het naar omstandigheden goed. "Ik denk er wel veel aan, maar ben gewoon weer aan het werk."