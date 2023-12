Dochters willen sorry horen van vader na ontucht: 'Liegen is het ergste'

Regelmatig zijn partijen het oneens in de rechtszaal. Maar zo’n groot verschil als vrijdag in een misbruikzaak voor de rechtbank in Den Bosch was pijnlijk. Twee dochters uit Reusel beschuldigen hun vader van seksueel misbruik, maar hij, Patrick B. (42), ontkende in alle toonaarden. “Er is niks gebeurd.”

De twee dochters (nu 17 en 18 en toen 13 en 15) zagen hun vader in de rechtszaal terug. Een van hen komt nog wel eens bij hem over de vloer, de ander niet. Het misbruik, of wat er dan ook precies is gebeurd, is echter nooit besproken.

Patrick zat met zijn rug naar de zaal en naar zijn dochters. En dat hield hij ook twee uur lang vol. Zijn dochters waren als jonge pubermeiden om het weekend bij hem. Maar hij ontkent dat hij ze tussen 2017 en 2020 heeft betast, terwijl ze bijvoorbeeld lagen te slapen en dat hij dan zelf masturbeerde. Of dat hij keek als ze aan het douchen waren.

En het is hun woord tegen het zijne en daarom moeilijk te bewijzen. In de zaak van de ene dochter vroeg de officier dan ook vrijspraak. In de zaak van de andere dochter eiste ze twee jaar cel. Voorvallen met een nichtje en een derde dochter zijn wel genoteerd, maar werden tijdens de zitting niet behandeld.

Liegen is het ergste

Maar, het juridische deel is voor de dochters niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat hun vader, op wie ze altijd zo dol waren, nu ontkent wat hij met hen gedaan heeft. Ze willen hun vader sorry horen zeggen. Liegen vinden ze het ergste.

Ze vinden het heel erg wat er is gebeurd, vertelden ze dapper aan de rechters en hebben nog veel last van wat er is gebeurd. Ze haten hem, maar tegelijkertijd houden ze ook nog steeds van hem. “Je bent een lieve, toffe papa, maar dit is niet ok”, hadden ze over hem gezegd. En ook dat ze hopen dat hij beter wordt door in therapie te gaan.

Vader Patrick reageerde nauwelijks op de noodkreten van zijn dochters. Hij keek ook niet om toen zij, af en toe snikkend en met een dunne stem, hun verhaal vertelden. Patrick ontkende, hij zag een complot van zijn ex, hij mocht niks zeggen van jeugdzorg en was vooral ook bang dat hij de cel in moet en dat ook zijn huis en bedrijf eraan gaan.

De officier van justitie deed een laatste, bijna emotionele poging om Patrick B. tot een bekentenis over te halen. “Het is zo belangrijk voor je dochters om toe te geven”, probeerde ze B. te overtuigen. “Stel de belangen van je dochters boven je eigen belang.”

Geen krimp

Maar B. gaf geen krimp. Nee, hij heeft nooit iets verkeerds gedaan, was steeds zijn commentaar. Hij was heel zenuwachtig en af en toe emotioneel tijdens de zitting. Maar hij wilde niet helpen bij het loyaliteitsconflict van zijn dochters, waar de officier van justitie op doelde.

En zo stelde Patrick steeds zijn eigen belang boven dat van zijn dochters. Er is nooit iets gebeurd en hij zocht de schuld vooral buiten zichzelf. Bijvoorbeeld door te stellen dat ‘zij’ hem kapot willen maken en financieel willen uitkleden. Vragen over de emoties van zijn dochters werden hem vaak te veel en die beantwoordde hij dan ook niet of schoof hij door naar zijn advocaat.

Dat het Patrick B. wel degelijk hoog zit, bleek toen een van de rechters hem voorhield dat hij er met niemand over praat en dus alleen voor staat. Patrick barstte in snikken uit toen de rechter zei dat het misschien verstandig is dat hij ook hulp zoekt.

Zijn advocaat belichtte alleen de juridisch kant en pleitte voor vrijspraak. Volgens hem is het bewijs veel te mager en is het woord van de dochters niet genoeg om hun vader te veroordelen voor seksueel misbruik.

De rechtbank mag nu beslissen wie er in deze zaak liegt. De uitspraak is op 15 december.