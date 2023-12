Linde (16) en Marit (18) doen aan curling: 'Niet alleen voor oude mensen'

Linde Nas (16) uit Tilburg en Marit van Valkenhoef (18) uit Breda doen aan curling. Ze horen vaak vooroordelen: het is heel makkelijk, je hoeft bijna niets te doen en het is een sport voor ouderen. "Er klopt helemaal niets van", zeggen beide meiden., die deel uitmaken van het Nederlands team dat vanaf 8 december meedoet aan het WK curling tot 21 jaar.

Nederland is een schaatsland met wereldtoppers op iedere afstand. Curling wordt ook op ijs gespeeld, maar is veel minder populair. Al zullen veel mensen de sport wel kennen van 'De Curling Quiz' met Frans Bauer of van de Olympische Winterspelen. “Als leek denk je misschien dat het niet meer is dan een steen gooien en vegen. Zowel technisch als tactisch komt er echter veel bij kijken. Je moet snelle beslissingen nemen en schakelen waar nodig”, vertelt Marit, die in Friesland opgroeide en daar curling leerde kennen.

"Mensen vinden curling een rare sport en vooral leuk voor ouderen."

Met haar 16 jaar is Linde bijna het jongste lid van Curling Club Tilburg. Niet zo gek, want de jeugdleden zijn op twee handen te tellen. "Ik hoor van veel mensen dat ze curling een rare sport vinden en vooral leuk voor ouderen. Een soort pétanque op het ijs. Alleen de puntentelling is hetzelfde, verder heeft het niets met elkaar te maken. Curling is echt een interessante sport voor jong en oud en zwaarder dan je zou denken." Vooral het vegen maakt de sport vermoeiend. “Stel dat de gooier een steen te zacht heeft gegooid, dan kunnen we door het vegen nog voor een langere afstand zorgen. Ook kunnen we proberen de richting te veranderen”, zegt Linde. “Niet vegen kan ook, maar dan moet een steen wel heel goed zijn gegooid.” Het gaat bij curling om de steen die het dichtst bij het midden van de gekleurde cirkels eindigt. Eenvoudig is de sport volgens Marit niet. Op de baan van ijshockeyclub Tilburg Trappers demonstreert ze de techniek. "Je moet flexibel zijn, want je begint met een soort halve split", zegt ze lachend terwijl ze haar speciale curlingschoenen op de plek van de start plaatst.

"Over zo’n afstand helpt praten niet, dus schreeuwen we."