Bieke wil niet alléén op de atletiekbaan staan, daarom is ze geëmigreerd

Bieke Schipperen (19) uit Raamsdonksveer was de snelste A-junior tijdens de Warandeloop in Tilburg en plaatste zich daarmee voor het EK cross van zondag 10 december. Haar goede ontwikkeling komt onder meer doordat ze naar Amerika geëmigreerd is. “Hier zit ik in een groep meer dan vijftig atleten en iedere dag kan ik trainen met anderen. In Nederland stond ik regelmatig alleen op de baan.”

Bij atletiekvereniging Scorpio in Oosterhout stond Bieke bekend als een groot talent. Maar om nog grotere stappen te zetten als atlete, besloot ze in 2022 te verhuizen naar Amerika. In eerste instantie was een jaar Florida State University de planning, maar ze heeft besloten om daar haar vierjarige studie af te maken. “De combinatie topsport en studie is hier perfect.”

Dat Bieke als klein meisje koos voor hardlopen was niet verrassend. “Ik kom uit een echt hardloopnest. Toen mijn ouders meededen aan wedstrijden, gingen mijn broer Stan en ik mee. We schreven ons dan vaak in voor de kidsrun. Hardlopen klinkt misschien niet zo aantrekkelijk voor kinderen, maar ik weet niet beter en doe het met veel plezier.”

De aanpak in Amerika verschilt wel van die bij haar oude atletiekvereniging. “In Nederland had ik de vrijheid om in overleg met mijn trainer af en toe af te wijken van het trainingsschema. Dat kan in Amerika echt niet. Daar krijg je een programma en daar hou je je aan. Niet dat het erg is hoor, want ik ben eraan gewend. Dit avontuur in Amerika biedt me de kans om op topsportgebied te kijken wat ik eruit kan halen.”

Naast keihard trainen in Amerika heeft Bieke nog iets wat haar succes brengt: een boek. “Ik schrijf er iedere dag in hoe mijn training was, maar ook hoe ik me voel. Iedere week lever ik het boek in bij mijn trainer. Ze kan hiermee zien hoe het gaat, waar we aan moeten werken en daar de trainingen op afstemmen.”