PSV mist toppers tegen Feyenoord, coach Bosz ziet focus bij spelers

Koploper PSV kan zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord niet beschikken over aanvallers Hirving Lozano en Noa Lang. De twee sterspelers zijn geblesseerd. PSV kan zondag in Rotterdam een kroon zetten op een zeer succesvolle week. Er werd gewonnen bij Twente en door winst op Sevilla wordt er overwinterd in de Champions League. Er werd geen feest gevierd zegt coach Peter Bosz. "Bij ons ging de focus al snel weer op Feyenoord. De spelers moesten gelijk beginnen met herstellen en ze mochten niet te laat naar bed.”

In de laatste minuut verzekerde PSV zich woensdagavond van overwintering in de Champions League. De euforie op het veld was groot en zelfs Louis van Gaal liet zich later op de avond verleiden tot een polonaise. “Maar dat hebben wij niet gedaan”, doelde Peter Bosz op zichzelf en de selectie. Overigens had Bosz wel genoten van Louis van Gaal in de polonaise. “Ik zag hem voorbijkomen. Dat is toch hartstikke leuk!” Als PSV zondag wint van Feyenoord doet het uitstekende zaken in de strijd om het kampioenschap. Het zou dan tien punten meer hebben dan de Rotterdammers. “Maar als we verliezen zijn het nog maar vier punten”, counterde Peter Bosz.

"Ik heb er een goed gevoel bij.”