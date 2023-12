Lijkbleke kinderen onder 't bloed: ziekenhuis oefent schietpartij op school

Een grote ramp zoals een schietpartij op een school, die dreiging is helaas reëel. Mocht het ooit zover komen, dan zijn ze er bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg in ieder geval op voorbereid. Ze kunnen als traumacentrum voor de provincie Noord-Brabant veel slachtoffers op te vangen. Zaterdagochtend was het al vroeg een af en aan rijden van ambulances, gelukkig gevuld met acteurs. Ze waren aan het oefenen hoe de afdelingen samenwerken bij zo’n grootschalige gebeurtenis.

In het scenario gaat het om een schietpartij op een middelbare school. Even later komt er een 15-jarig meisje binnen met de ambulance, die aanwezig was op de fictieve open dag. Ze snakt naar adem en heeft een zuurstofmasker op, haar gezicht zit onder het bloed. Dat met deze oefening ook minderjarige acteurs meedoen is bijzonder, vertelt beleidsadviseur crisisbeheersing Patricia van Roessel. “Voor kinderen doe je alles en er zijn vaak ouders bij, dat maakt het emotioneel beladen.”

Niet alleen patiënten worden opgevangen in het ziekenhuis, ook aan de geënsceneerde familie is gedacht. In een crisissituatie als deze weet familie vaak niet waar hun geliefde is en dus gaan ze zelf op zoek. Ze worden opgevangen in een speciale familieruimte. De Eindhovense Jari speelde een jongen met een beperking, die niet zo goed begreep wat er gaande was. “Ze hebben van handschoenen een ballon gemaakt, hebben een rondje met me gelopen. Ik ben echt heel goed opgevangen, dat is mooi om te zien.”

De oefening legt verbeterpunten bloot, zodat het Ziekenhuis Rampen Opvangplan verder geperfectioneerd kan worden. SEH-arts Roy had de boel goed onder controle. “Het was te behappen. We hadden er rekening mee gehouden dat we meer overladen zouden worden met slachtoffers en dan moet je meer keuzes maken.” legt hij uit. Een te makkelijke oefening, of is het team gewoon goed voorbereid? “Dat laatste, zeker”, lacht hij.