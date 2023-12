Appartementen ontruimd na brand, bewoner verdacht van brandstichting

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende 1/4 Foto: Perry Roovers/SQ Vision.

In een appartementencomplex aan de Nieuwe Inslag in Breda is zaterdagavond brand uitgebroken. Bewoners van omliggende appartementen moesten hun woning verlaten. De politie heeft een man aangehouden. Hij is een van de bewoners en wordt verdacht van brandstichting.