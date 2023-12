Zo pak je snel en handig veel cadeaus in

De redding is nabij voor alle hulppieten met inpakstress, Hester is hulppiet bij de Verpak & Dicht centrale in Den Bosch. “Ik merk dat veel mensen het wel handig vinden als iemand anders het cadeautje inpakt. Vooral als het een afwijkende vorm heeft. Maar oefening baart kunst.” Hester legt in vijf stappen uit hoe je efficiënt een cadeautje inpakt.

1. Verzamel alle materialen

Pak stevig papier, een schaar, plakband in een houder en decoraties voordat je begint. “Het omvouwen van het papier gaat een stuk makkelijker als je stevig cadeaupapier hebt”, zegt Hester. “Vooral folie is lastig, omdat dat erg glad kan zijn.” Maar ook een goede plakbandhouder met scherpe kartelrand is belangrijk. “Je kunt dan het gevouwen cadeaupapier met één hand vasthouden en met de ander het plakbandje afscheuren.” 2. Knip het papier niet te smal

Kijk eerst naar de vorm van het cadeautje. “Boeken, geurtjes of andere vierkante dozen zijn vaak makkelijk, maar bij alle andere vormen wordt het lastig om in te schatten hoeveel papier je nodig hebt.” Plaats het cadeautje midden in de rol cadeaupapier, en laat aan alle randen redelijk wat papier over. Hoe weet je dat je het papier niet te smal knipt? "Dat doe je door het papier eerst om het cadeau te wikkelen. Zorg ervoor dat de ene kant van het papier de andere kant overlapt. Knip dan het papier af", zegt Hester. Als het stuk dat je hebt afgeknipt te groot is, begin dan niet opnieuw met knippen, maar vouw een rand om. Plak dan de omgeslagen delen vast met een stukje plakband.

Knip het papier niet te smal

3. Vouw het inpakpapier bij de hoeken om

Vouw twee driehoekige flapjes aan de zijkanten. Dat doe je door de twee punten van het cadeaupapier naar binnen te vouwen. Zorg dat er een strakke vouw in het papier zit. Ga met je duim en wijsvinger nog eens langs de vouw. “Zo zorg je ervoor dat het papier minder snel scheurt bij de volgende stap”, legt Hester uit.

Vouw het inpakpapier bij de hoeken om

4. Vouw de flap naar binnen

Je hebt nu twee driehoekige flapjes aan de zijkant van het cadeautje. Maak daarvan één grote flap en vouw die in de richting van het cadeautje. Zorg dat het papier zo dicht mogelijk tegen het voorwerp aanzit. Plak vast met een plakbandje en herhaal dit aan de andere zijkant.

Vouw de flap naar binnen

5. Maak het af met decoratie

De laatste, maar net zo belangrijke stap is het decoreren van je ingepakte cadeautje. “Een mooi ingepakt cadeautje is veel leuker om te geven én krijgen”. Maak het daarom af met lintjes, een persoonlijk kaartje of sticker met naam.