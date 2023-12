Explosie veroorzaakt ravage bij huis in Kaatsheuvel, deur zwaar beschadigd

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Foto: Iwan van Dun/SQ Vision. Volgende 1/4 Explosie bij huis in Kaatsheuvel

Bij een huis aan de Bogaert in Kaatsheuvel is zondagmiddag een explosie geweest. Een van de bewoners was toen thuis. Niemand is gewond geraakt. De explosie veroorzaakte een flinke ravage.