Spelersbus van PSV warm onthaald bij Philips Stadion

PSV-supporters hebben de week van hun dromen en dat mag de selectie weten ook. Met vuurwerk, fakkels en feest werd zondagmiddag de spelersbus in Eindhoven onthaald. "Wat de week van waarheid zou worden, werd de week van negen punten", schrijft een supporter op X.

De Eindhovense club speelde deze week twee wedstrijden voor in de boeken. Nadat ze woensdag met 2-3 wonnen van Sevilla in de Champions League, pakten ze vier dagen later hun tweede uitzege bij Feyenoord in de Kuip. Bij thuiskomst stonden supporters de spelers op te wachten, als kinderen bij de intocht van Sinterklaas. Alleen dan met vuurwerk en fakkels.

En ook vanaf de bank werd er stevig mee genoten.