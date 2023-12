Brabant kleurt op veel plaatsen wit en zo ziet dat eruit

Ralf en Milan maakten drie sneeuwpoppen (foto: Inge Brons-Seuntiens). Sneeuw in Woensel (foto: Marc Rademakers). Sneeuw in Oisterwijk (foto: Toby de Kort). Foto: Wim van de Voort. Sneeuw in Haaren (foto: Monique Hoefs). Foto: Noël van Hooft. Foto: Noël van Hooft. Volgende 1/9 Ralf en Milan maakten drie sneeuwpoppen (foto: Inge Brons-Seuntiens).

Bijna overal in onze provincie ligt zondagavond een dun laagje sneeuw. De eerste vlokjes vielen aan het einde van de middag in het westen van Brabant. Daarna werd het al snel op andere plaatsen wit en glad. Op de meeste plekken is zo'n drie centimeter sneeuw gevallen en dat levert mooie plaatjes op. In onder meer Oisterwijk en Bladel hebben kinderen zelfs een sneeuwpoppen kunnen maken.

De sneeuw trekt van het zuidwesten naar het noordoosten van Nederland. De verwachting was daarom dat de meeste sneeuw in het westen zou vallen, maar dat pakt volgens Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weerplaza, toch anders uit. De straten kleuren volgens hem vooral in het zuidoosten wit. "Vanochtend dachten we nog dat het vooral in het westen te doen zou zijn, maar daar stelt het toch minder voor. Over het oosten is een zwaardere pluk met neerslag getrokken, waardoor het daar goed wit kleurt", legt de weerman uit.

"De sneeuw is zo weer weg."

"Maar we hebben het niet over een pak sneeuw, hoor. In Brabant gaat het om zo'n drie centimeter sneeuw. Lokaal kan er vijf centimeter vallen, maar dat verschilt echt per plaats", zegt Van Wezel. In de loop van de avond trekken de sneeuwvlokjes weer verder. "Bij Woensdrecht is het vanaf half negen weer droog. Vanuit die hoek verspreidt de droogte zich. In het noordoosten kan het tot half elf sneeuwen." Het kan dan zelfs een paar graden gaan dooien, waardoor het laagje sneeuw weer wegsmelt. "De sneeuw is dan zo weer weg. Dat komt omdat er zachtere lucht deze kant op stroomt." Het KNMI heeft voor zondag weercode geel afgegeven. In het hele land kan het glad worden door de sneeuwval. Op veel plaatsen is daarom gestrooid. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers die zondagavond of maandagochtend de weg op gaan: "het kan hier en daar alsnog glad zijn, dus pas je rijstijl aan".

Een sneeuwpop in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision.).

Sneeuw in Woensel (foto: Marc Rademakers).

Foto: Ben Saanen.

Foto: Ben Saanen.

