Bill C. hoort of hij levenslang de cel in moet voor twee gruwelijke moorden

Levenslang wordt niet vaak opgelegd in Brabant. De laatste keer was voor Onur K. (36) uit Etten-Leur die afgelopen zomer levenslang kreeg voor de moord op zijn zoon en dochter, zijn vrouw en zijn moeder in 2020. Deze eeuw werd maar in vijf Brabantse zaken levenslang opgelegd. Dinsdag hoort Bill C. (52) uit Rosmalen of hij die straf ook krijgt voor dubbele moord.

Bill C. bekende voor de rechtbank in Den Bosch dat hij Willem van der Willigen (70) uit Lieshout en Benito van Ommeren (65) uit Amsterdam om het leven heeft gebracht.

Hij sloeg de oud-topman van Vlisco dood met een hamer in de slaapkamer van diens villa in Lieshout. Van Ommeren wurgde hij met zijn eigen broeksriem. De officier van justitie eiste eind september levenslang. Hij vindt dat beide mannen bewust vermoord zijn door Bill C.

Sharona

Bill C. was volgens hem zo boos dat zijn transseksuele vriendin Sharona de J. bij Van der Willigen was ingetrokken, dat hij naar Lieshout ging om haar terug te halen. C. zou met zijn vriendin hebben geappt om te weten of de man sliep. Ook zou hij een half uur hebben gewacht in de buurt van de villa voor hij naar binnendrong en de oude man binnen enkele minuten doodsloeg met een hamer.

Benito van Ommeren werd zes weken later vermoord, toen Bill en Sharona op de vlucht waren voor de politie. De 65-jarige man bood ze onderdak in ruil voor seks en drugs, maar toen hij de twee op straat wilde zetten, sloeg Bill weer toe.

Volgens justitie wilden de twee nog niet gepakt worden en moesten ze Van Ommeren vermoorden om nog wat langer uit handen van de politie te blijven. Een knikje van Sharona naar Bill betekende volgens justitie de goedkeuring om Van Ommeren uit de weg te ruimen. Bill C. sprong op de man en wurgde hem met zijn broeksriem.

Maar, is het wachten voor de villa in Lieshout en het appen of Van der Willigen al sliep genoeg om opzet te bewijzen? Of sloegen de stoppen door bij Bill C., die ongekend veel drank en drugs gebruikte en veel liefdesverdriet had? En is het knikje van Sharona genoeg om ook bij Van Ommeren moord te bewijzen?

Levenslang of 'gewoon' lang de cel in

Alleen als beide vragen door de rechtbank met ja worden beantwoord, krijgt Bill C. levenslang. Als Bill C. de rechters heeft overtuigd dat hij de moorden pleegde in een opwelling, dan krijgt hij een lange celstraf, maar geen levenslang.

Bill C. is bijna 53, en ook een straf van 25 of 30 jaar zal voor hem zo goed als levenslang betekenen. Hij zit sinds juni 2021 vast en zal dan ook al 75 of 80 zijn als hij vrijkomt.

Tegen zijn grote liefde Sharona, met wie hij een stormachtige relatie had vol drank en drugs, is in dezelfde zaak 25 jaar cel geëist voor medeplichtigheid aan moord. Ze doodde de mannen niet, maar hielp daar wel bij, meent justitie. Ze hield zich verder vooral bezig met het plunderen van de rekeningen van de slachtoffers.

De uitspraak is dinsdagmiddag om één uur in de rechtbank in Den Bosch.

