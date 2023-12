Arjan en Wendy hadden een buizerd in hun autogrill: ‘Uur lang vastgehouden’

Foto: Wendy Wijnen Foto: Wendy Wijnen Volgende 1/2 Foto: Wendy Wijnen

Met een harde klap vloog er zondagmiddag een buizerd recht in de grill van de auto van Wendy (50) en Arjan (57) Wijnen. Ze waren op weg naar familie in Vierlingsbeek, toen het beest vanuit de middenberm tegen de auto vloog. Wachtend op de dierenambulance ontfermden ze zich over het dier. "Mijn man zat met een buizerd in zijn armen op de achterbank."

"We reden op Rijksweg naar Vierlingsbeek, daar woont mijn moeder", begint Wendy te vertellen. Ze reden op de linkerbaan, bij de vangrail. "Ik denk dat de buizerd daar met een prooi bezig was. We zagen hem vliegen en hoorden een harde klap. Maar we konden niet meteen stoppen op de vluchtstrook." Het stel reed een stukje door, tot het eerstvolgende tankstation. "Je weet niet wat voor schade je hebt, tot je opeens die buizerd in je grill ziet zitten." Ze zagen de vogel vervlochten in de voorkant van hun auto, met zijn vleugels nog gespreid. Arjan wilde het dier eruit trekken, toen opeens bleek dat-ie nog leefde. "We dachten dat ie dood was, maar toen bewoog hij opeens."

"Toen is mijn man met de buizerd op de achterbank gaan zitten en ben ik verder gereden."