Dienstregeling NS gaat vandaag in: dit is wat er in Brabant verandert

Je kan weer drie keer per uur rechtstreeks met de trein van Breda naar Amsterdam. Dat kan dan met de Intercity Direct over de Hogesnelheidslijn. Het is een van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe dienstregeling van de NS die deze zondag is ingegaan. Op dit traject reed eerst nog één keer per uur de Intercity Brussel die zorgde voor een directe verbinding. De andere twee keer moest je overstappen in Rotterdam om van Breda in Amsterdam te komen.

De NS speelt met de nieuwe dienstregeling in op het door corona veranderde reisgedrag van mensen. Zo laat het spoorbedrijf door het hele land van maandag tot en met donderdag meer treinen rijden en op vrijdag juist minder. "Dinsdag en donderdag zijn typische forensendagen geworden. Dat vraagt om een andere dienstregeling dan voorheen", licht het bedrijf deze keuze toe. In Brabant zijn er in totaal vier aanpassingen in de dienstregeling: Amsterdam CS/Schiphol - Breda

- Zaterdag en zondag overdag weer 5 keer per uur een Intercity Direct. Nijmegen - Dordrecht via Breda

- In de avond en het weekend twee Sprinters per uur. Rotterdam CS - Breda

- De hele week overdag weer 5 keer per uur een Intercity (Direct).

- 3 keer per uur een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam/Schiphol en Breda. Tilburg Universiteit - Eindhoven CS

- Doordeweeks tot 21.00 uur en het weekend twee Sprinters per uur. In totaal gaat de NS ruim 1800 extra treinen per week inzetten. Benieuwd naar de veranderingen op het spoor in het hele land? De belangrijkste wijzigingen vind je hier.