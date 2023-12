Vastgebonden honden achtergelaten in de kou: 'Gelukkig waren we op tijd'

In Helmond zijn twee vastgebonden honden gevonden vlakbij het asiel. De vermoedelijk Kaukasische herders werden ’s morgensvroeg in de kou achtergelaten door het baasje. Medewerkers van het asiel vonden de honden en hebben ze losgemaakt en ondergebracht. Het gaat inmiddels goed met de beesten.

“Maar het had heel anders af kunnen lopen. Honden kunnen net als mensen onderkoeld raken. Zeker als ze vastgebonden zitten, dan kunnen ze amper bewegen. Gelukkig was er op tijd iemand om ze los te maken.”

Zaterdagochtend rond kwart over zeven troffen medewerkers van het asiel in Helmond twee honden vastgebonden aan de brievenbus van het asiel. De beesten waren koud en konden geen kant op. “Door hun dikke vacht konden de honden gelukkig wel wat hebben”, vertelt Twan Spierings van het asiel.

Zo is er in Helmond een regeling dat hondenbazen met psychische of financiële problemen gratis hun hond kunnen afgeven in het asiel. “Daarom snap ik ook niet waarom iemand dit doet”, zegt Twan.

Het asiel heeft aangifte gedaan bij de politie. Mocht de eigenaar alsnog gevonden worden en er is geen sprake van financiële of psychische problemen kan er een taakstraf of zelfs een celstraf worden uitgedeeld.

Twan hoopt dat het niet zover hoeft te komen. “Als je echt in de problemen zit met je honden, bel ons dan. De honden uren achterlaten in de kou is het laatste wat je moet doen. Gelukkig gaat het nu goed met de beesten. Ze zijn heel blij en super enthousiast. We doen nog wat medische onderzoeken, maar het lijkt erop dat ze in orde zijn.”