Komt de topscorer eindelijk van Helmond Sport? 'Elk doelpunt is cruciaal'

Helmond Sport heeft sinds de oprichting in 1967 nog nooit de topscorer van de eerste divisie in de selectie gehad. Martijn Kaars wil daar verandering in brengen. De 24-jarige spits staat momenteel met 15 goals aan kop in het topscorersklassement en wil die positie niet meer weggeven. Vijf stellingen voor de aanvaller met een neusje voor de goal.

Als aanvaller moet je egoïstisch zijn.

“Doelpunten maken is heel belangrijk als aanvaller. Vooral als je meedoet in de topscorersrace, dan is elk doelpunt cruciaal. Ik zit nu in een fase dat alle grote kansen erin gaan. Er zal mogelijk ook een periode komen dat het wat minder makkelijk gaat, kijken hoe ik daarop zal reageren.”

Profvoetbal kan soms ook niet leuk zijn.

“In het voetbal ben je de ene moment de held, een ander moment de schlemiel. Het kan hier in Nederland met de week verschillen. Dat zie ik ook bij ons team, we wisselen goede periodes af met mindere. Hoe je met deze momenten omgaat, maakt het verschil tussen een prof en een amateurspeler.”

Als Martijn Kaars volgend seizoen nog steeds in Helmond voetbalt, dan is dat teleurstellend.

“Teleurstellend is niet het juiste woord. Bij Helmond Sport hebben we een leuk team en we spelen verzorgd voetbal waar ik achter sta. Het is ook een club die ambities uitspreekt, daar hou ik van. Ik wil een zo goed mogelijk seizoen draaien en daarna een vervolgstap zetten. Ik zal kijken welke opties er zijn en dan een keuze maken. Een buitenlands avontuur sluit ik zeker niet uit.”

Als jeugdspeler van Ajax heb je de perfecte opleiding gehad.

“Mijn tijd in Amsterdam was heel leerzaam. De eerste twee seizoenen waren hartstikke goed, ik scoorde veel doelpunten. De laatste twee jaar verliepen minder. In de A-jeugd hadden we een bizar goed team en wonnen we diverse prijzen. Ik maakte weinig minuten, maar ben mentaal sterker geworden. Het heeft me gevormd als mens en ik heb er veel vrienden ontmoet. Bij FC Volendam kreeg ik vervolgens de kans om me te laten zien en daarmee verdiende ik de stap naar Helmond Sport.”

Om te slagen als profvoetballer, moet je je alleen daarop focussen.

“Na mijn loopbaan vind ik het leuk om verder te gaan als trainer. Momenteel ben ik assistent-trainer van tweedeklasser VV Monnickendam en haal daar veel plezier uit. Ik heb trainersdiploma’s gehaald, maar vanwege mijn eigen carrière wacht ik met de volgende cursus. Hoe ik als trainer ben? Ik zit er kort op en eis veel van spelers. Dat mogen ze ook van hun teamgenoten verwachten. Tactisch probeer ik ze het nodige bij te brengen. Ik heb natuurlijk zelf diverse trainers meegemaakt en pik daar de goede dingen uit. Zoals hoe je om moet gaan met persoonlijkheden in een groep. Je kunt me ook zien als een moderne trainer, omdat ik bijvoorbeeld werk met videobeelden."