Gewelddadige beroving tijdens 'date': man (59) wordt mishandeld en bedreigd

Een man van 59 is zondagavond in Waalwijk het slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving. Twee mannen drongen op de Ingenieur Lelystraat de auto van het slachtoffer binnen, sloegen hem in zijn gezicht en bedreigden hem met een vuurwapen. De man had op die plek via een datingsite een afspraak gemaakt met iemand voor een date.

Het slachtoffer liep een hoofdwond op. De daders gingen er uiteindelijk met zijn telefoon en bankpas vandoor. De gewelddadige beroving gebeurde zondagavond rond zeven uur, zo laat de politie maandag weten. De daders zijn na de beroving weggerend. Op dat moment kon het slachtoffer vrienden van hem waarschuwen. De politie waarschuwt voorzichtig te zijn met het maken van datingafspraken met onbekenden. Ze ziet helaas vaker dat straatrovers en overvallers potentiële slachtoffers via datingsites naar bepaalde locaties lokken om vervolgens op gewelddadige manier toe te slaan.